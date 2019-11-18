Ford представил электрокар Mustang Mach-E 

Американский автопроизводитель Ford показал электрический кроссовер Mustang Mach-E.

Автомобиль представлен в пяти комплектациях. Время разгона до 100 километров в час — от 3,5 до 6 секунд. Машина способна преодолеть до 600 километров без подзарядки. Зарядить батарею до 80% можно за 38 минут, сообщает производитель.

В зависимости от комплектации Mustang Mach-E стоит от 44 тысяч до 60,5 тысячи долларов. Продажи электромобиля начнутся в конце 2020 года. Ford планирует продавать новый автомобиль в США, Китае и европейских странах.

Ford Mustang — один из самых знаменитых автомобилей компании. Первая его модель была разработана в 1960-х годах. В США в общей сложности было выпущено более 10 миллионов Ford Mustang разных модификаций.

Зимой 2019 года Ford заявил о планах увеличить инвестиции в производство электромобилей с 4,5 до 11 миллиардов долларов. К 2022 году компания планирует включить в свою линейку 40 моделей электромобилей.