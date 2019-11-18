Coty купит половину косметической компании Кайли Дженнер за 600 миллионов долларов

Компания Coty объявила о покупке 51% косметического бренда Кайли Дженнер Kylie Cosmetics за 600 миллионов долларов.

В совместном заявлении, выпущенном компаниями, говорится, что после закрытия сделки, запланированного на 2020 год, Кайли Дженнер останется лицом бренда.

В заявлении отмечается, что Кайли Дженнер — одна из самых известных личностей в мире и одна из самых влиятельных в индустрии красоты. Особо отмечаются 270 миллионов ее подписчиков в социальных сетях.

Кайли Дженнер получила известность как участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян». В 2015 году Кайли Дженнер основала бренд косметики Kylie Cosmetics, которую она рекламирует через свои соцсети.

В марте 2019 года Forbes назвал Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории, оценив ее состояние на тот момент в 1 миллиард долларов. В рейтинге самых влиятельных знаменитостей 2019 года, также составленном Forbes, Кайли Дженнер заняла второе место, уступив лишь Тейлор Свифт.

Coty — одна из крупнейших в мире косметических компаний, которой принадлежит почти 80 брендов, включая Max Factor, Sally Hansen и Wella.