«Я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду». Лукашенко объявил об участии в выборах президента Белоруссии

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен вновь принять участие в выборах главы государства.

При этом он подчеркнул, что не будет держаться за власть, если его не поддержит народ. «Я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду», — цитирует слова Лукашенко «Интерфакс».

Президент также отметил, что Конституция Белоруссии не будет меняться к выборам, которые пройдут летом 2020 года. «Это было бы глупо менять Конституцию к выборам. Я обещал, что мы начнем над этим работать», — сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко бессменно возглавляет Белоруссию с июля 1994 года. Он переизбирался на пост президента пять раз. В 2004 году в Белоруссии прошел референдум, по итогам которого было снято ограничение на количество президентских сроков для одного человека.