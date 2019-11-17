В Мытищах водитель убил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте

Подмосковная полиция задержала 68-летнего предпринимателя, подозреваемого в убийстве пешехода.

По данным Следственного комитета, днем 16 ноября в Мытищах на проезжей части произошел конфликт между водителем машины и пешеходом, переходившим дорогу в неположенном месте. Водитель ударил пешехода ножом в шею за то, что тот помешал движению автомобиля. От полученного ранения 43-летний мужчина скончался.

СК возбудил уголовное дело об убийстве. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Его допрашивают следователи.