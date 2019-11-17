В московском метро вандал повредил скульптуру Мадонны с младенцем

Скульптурную композицию «Мадонна с младенцем» художника Леонида Берлина, установленную на станции «Римская» в московском метро, повредил вандал. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Ранее в соцсетях стали появляться фотографии скульптуры, на которых видно, что обнаженную грудь Мадонны задрапировали. Пользователи предположили, что это было сделано по цензурным соображениям.

Представители метрополитена заявили, что скульптуру повредили еще 30 октября. Вандала задержали, его мотивы неизвестны.

«Работники метрополитена оперативно приняли меры для частичного восстановления скульптурной композиции. К сожалению, для полного восстановления может потребоваться длительное время», — добавили в пресс-службе.