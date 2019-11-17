Павел Мамаев, отсидевший срок за драку, сыграл дебютный матч за «Ростов». Его команда проиграла «Краснодару»

Футболист Павел Мамаев провел дебютный матч за клуб «Ростов», в который он перешел после освобождения из колонии.

17 ноября он вышел в стартовом составе на товарищескую встречу в Краснодаре против местного одноименного клуба, своей бывшей команды. Мамаев провел на поле 53 минуты, после чего был заменен. Как отмечается на сайте «Ростова», болельщики обеих команд провожали Мамаева аплодисментами.

Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «Краснодара».

Павел Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным был осужден на полтора года колонии за участие в двух драках, которые произошли в октябре 2018 года в Москве. После этого «Краснодар» расторг контракт с футболистом. Мамаев вышел на свободу по УДО 17 сентября 2019 года.