YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Навального о депутате Госдумы Александре Ремезкове

YouTube заблокировал расследование о бывшем вице-губернаторе Краснодарского края, депутате Госдумы Александре Ремезкове. Фильм-расследование о Ремезкове подготовил краснодарский штаб Навального.

При попытке посмотреть фильм появляется сообщение: «Видео заблокировано, поскольку на него была подана жалоба, связанная с нарушением конфиденциальности».

Координатор краснодарского штаба Навального Дмитрий Свитнем, сообщает «Медиазона», заявил, что в YouTube будет подана апелляция. При работе над фильмом, подчеркнул он, почти все материалы были взяты из открытых источников.

В расследовании, пересказ которого выложен на сайте краснодарского штаба Навального, речь идет об активах, например, особняке за 170 миллионов рублей, которыми владеют родственники Ремезкова и офшорные компании, связанные, как предполагается, с депутатом. Имущество, о котором рассказывается в расследовании, Ремезков в декларации о доходах не указывает.