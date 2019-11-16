В Рязанской области упал новейший российский беспилотник «Орион»

В Рязанской области потерпел крушение новейший беспилотный летательный аппарат «Орион».

Беспилотник упал во время испытательного полета рядом с жилым домом в поселке Листвянка Рязанской области, сообщил ТАСС следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев. Пострадавших и разрушений нет. По предварительной версии, заявил следователь, произошел отказ техники.

Представители пресс-службы губернатора Рязанской области рассказали РБК, что беспилотник с места падения эвакуировали специалисты Минобороны и сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что испытания «Ориона» вошли в финальную стадию, и до конца 2019 года первый такой беспилотник будет передан Вооруженным силам. Источник ТАСС в Минобороны заявил, что авария опытного образца «Ориона» на планы передачи аппарата военным не повлияет.

«Орион» позиционируется как первый полностью разработанный в России беспилотный летательный аппарат. Максимальная взлетная масса «Ориона» составляет 1 тонну, максимальная масса полезной нагрузки — 200 килограммов. Экспортную версию «Ориона» впервые показали на авиасалоне МАКС в 2017 году.