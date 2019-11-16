В работе Росбанка произошел сбой. Недоступны операции по счетам и снятие денег в банкоматах

Обновление: Росбанк объявил, что работа всех сервисов восстановлена.

Клиенты Росбанка, входящего в число крупнейших кредитных организаций России, столкнулись с невозможностью провести операции по счетам. Банк также предупредил, что некоторые клиенты могут столкнуться с трудностями при снятии денег в банкоматах.

Как сообщили «Интерфаксу» в колл-центре Росбанка, в пятницу вечером произошел сбой в работе одного из серверов банка. Сбой устранили, но утром субботы работа сервера вновь была нарушена.

Сбой, отметили в колл-центре, затронул всех клиентов этой кредитной организации.

У Росбанка более 4 миллионов частных клиентов в 70 регионах России.

Росбанк входит во французскую группу Societe Generale. По версии Forbes, Росбанк — третий по надежности банк в России.