В Ленинградской области учебный самолет совершил жесткую посадку в нескольких метрах от жилого дома

Во Всеволожском районе Ленинградской области совершил жесткую посадку частный самолет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Сообщение о самолете, приземлившемся возле населенного пункта Мяглово, поступило в МЧС около 13:30. На место происшествия выезжали пожарные. МЧС не располагает данными о пострадавших.

Издание 47news, в свою очередь, сообщает со ссылкой на очевидца происшествия, что пилот после жесткой посадки заявил, что у самолета в воздухе заглох двигатель. 47news публикует съемку с места происшествия, на которой видно, что сильно поврежденный самолет лежит в нескольких метрах от жилого дома. По словам очевидцев, на борту самолета было два человека — пилот и пассажирка, которую увезли в больницу.