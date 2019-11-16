В Киеве задержан глава Укрэксимбанка

Обновление: Представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская подтвердила, что глава Укрэксимбанка задержан. По словам Гитлянской, Гриценко задержали в рамках дела о растрате и отмывании денег преступной группой.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Киеве главу одного из крупнейших банков Украины — Укрэксимбанка — Александра Гриценко, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. «Он задержан Генпрокуратурой», — сказал собеседник агентства, не уточняя подробностей.

Ранее в субботу телеканал «Прямой» заявил, что Гриценко на глазах у ребенка, с которым он гулял, усадили в черный автобус и увезли в неизвестном направлении. По версии телеканала, родственники главы Укрэксимбанка сочли произошедшее похищением и обратились в полицию.

Советник президента Украины Виктория Страхова, входящая в наблюдательный совет Укрэксимбанка написала в фейсбуке, что «никто не похищен», и рекомендовала дождаться официального заявления правоохранительных органов.

Официально украинские правоохранительные органы пока сообщения о задержании Гриценко не прокомментировали.

Укрэксимбанк полностью принадлежит правительству. Он входит в число трех крупнейших кредитных организаций Украины и занимает в банковской системе страны первое место по депозитам юридических лиц.