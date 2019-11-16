В Екатеринбурге жильцы заперли в подвале аварийную бригаду, отказавшуюся устранить прорыв горячей воды. Рабочих освободила полиция

Жильцы одного из домов в Екатеринбурге заперли в подвале дома аварийную бригаду, отказавшуюся сразу устранить прорыв горячей воды.

Бригаду, сообщили Е1.ru начальник юридического отдела управляющей компании Октябрьского района Николай Гордеев, вызвали в один из домов на улице Бажова. Подвал дома заливала горячая вода из-за прорыва теплосети.

Ремонтные рабочие, по словам Гордеева, ничего не могли сделать, так как авария произошла не в подвале, а на теплосети, которая не входит в зону ответственности управляющей компании. Теплосеть обещала устранить аварию лишь в понедельник. Жильцов дома такие сроки не устроили, и они закрыли бригаду в подвале, пообещав, что рабочие останутся там, пока не устранят аварию.

Бригада сообщила диспетчеру об этом, и он уже вызвал полицию. После приезда полиции рабочих из подвала освободили.

В УМВД России по Екатеринбургу подтвердили, что сообщение о случившемся им поступало, по данному факту проводится проверка.

Прорыв горячей воды, по состоянию на вечер субботы, устранен так и не был.