Сборная России проиграла Бельгии в отборочном матче Евро-2020

Сборная России проиграла команде Бельгии отборочный матч чемпионата Европы — 2020. Матч, проходивший в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 1:4.

Единственный гол российской сборной забил Георгий Джикия на 79 минуте. У команды Бельгии забили Торган Азар (19 минута), Эден Азар (33, 40) и Ромелу Лукаку (72).

Предыдущий матч со сборной России, прошедший 21 марта, команда Бельгии также выиграла. Тогда счет был 3:1.

Сборная Бельгии занимает первое место в группе с 27 очками, Россия — вторая с 21 очком, на третьем месте — сборная Шотландии с 12 очками. Заключительный матч отбора на Евро-2020 сборная России сыграет 19 ноября с Сан-Марино.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Матчи будут принимать 12 стран, включая Россию.