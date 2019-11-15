В доме на западе Москвы произошел взрыв. Пострадали два человека

Два человека пострадали в результате взрыва в доме на западе Москвы в ночь на 15 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел в одной из квартир дома № 16 по улице Удальцова. Из-за взрыва обрушились межквартирные перегородки, также на балконах 5-7 этажей здания начался пожар. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Пожар оперативно ликвидировали. Из дома эвакуировали 50 человек.

Причина взрыва пока неизвестна.