Суд оставил без рассмотрения иски службы такси к оппозиции на 524 тысячи рублей

Тушинский районный суд Москвы оставил без рассмотрения иски службы «М.Такси» к представителям оппозиции с требованием возместить убытки из-за летних в центре города. Об этом в своем телеграм-канале написал адвокат Сергей Бадамшин.

Решение было вынесено по двум искам «М.Такси» из-за повторной неявки представителя истца. 11 ноября такое же решение было вынесено по еще одному аналогичному иску на 194 тысячи рублей.

После протестных акций иски к оппозиции также в массовом порядке подавали городские службы. Большинство из этих исков уже удовлетворены.