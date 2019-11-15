Суд оставил без рассмотрения иски службы такси к оппозиции на 524 тысячи рублей
Источник: Сергей Бадамшин
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Тушинский районный суд Москвы оставил без рассмотрения иски службы «М.Такси» к представителям оппозиции с требованием возместить убытки из-за летних протестных акций в центре города. Об этом в своем телеграм-канале написал адвокат Сергей Бадамшин.
Решение было вынесено по двум искам «М.Такси» из-за повторной неявки представителя истца. 11 ноября такое же решение было вынесено по еще одному аналогичному иску на 194 тысячи рублей.
После протестных акций иски к оппозиции также в массовом порядке подавали городские службы. Большинство из этих исков уже удовлетворены.