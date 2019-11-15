Семья проректора МГИМО отсудила у журналиста Ильи Азара 400 тысяч рублей за статью о сносе домов

Судья Хамовнического суда Москвы Герман Бугынин обязал специального корреспондента «Новой газеты» Илью Азара выплатить 400 тысяч рублей семье проректора МГИМО Наталии Кузьминой.

Иск против Азара и журналистки Ксении Лученко был подан из-за статьи в созданном Азаром журнале «Мох», где говорилось, что семья Кузьминой участвует в «рейдерских захватах» и причастна к сносу зданий в Москве. Ответчиком также стала муниципальный депутат Хамовников Александра Парушина из-за статьи в «Арсеньевских вестях».

Суд обязал Парушину и Лученко также выплатить по 400 тысяч рублей, а издание «Мох» и «Арсеньевские вести» — удалить статьи.

Ранее судья Бугынин обязал выплатить такую же сумму депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, в блоге которого на «Эхе Москвы» были публикации о Кузьминой. Сумма 400 тысяч рублей складывается из четырех компенсаций по 100 тысяч — каждому из истцов.