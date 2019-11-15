Дизайнер олимпийской сборной России выпустит форму для метро Москвы за 433 миллиона рублей

Московский метрополитен заключил два контракта на поставку спецодежды с компанией «Заспорт» на общую сумму 433 миллиона рублей, сообщает РБК.

Компания должна поставить к январю-февралю 2020 года 334 тысячи единицы спецодежды — шапки, куртки, перчатки, сапоги, комбинезоны и так далее.

Название поставщика одежды совпадает с названием компании Zasport Анастасии Задориной, выпускающей форму для олимпийской сборной России. Главный дизайнер и основной акционер Zasport Анастасия Задорина подтвердила РБК связь между компаниями. По ее словам, форменную одежду для метро сошьют партнеры компании в России.

РБК отмечает, что часть спецодежды для метро стоит в полтора-два раза больше, чем годом ранее, когда метрополитен также заказывал одежду. В пресс-службе метро пояснили, что изменили стандарт спецодежды и теперь она «будет более удобной и функциональной».

Компании Zasport Анастасии Задориной с 2018 года обеспечивает формой олимпийскую сборную России. До этого в течение 15 лет форму выпускала компания Bosco. Контракт с Zasport рассчитан до 2025 года.