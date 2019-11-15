Bloomberg: в 2020 году Apple сделает единую подписку на музыку, сериалы, кино и прессу

Apple планирует в 2020 году объединить подписки на свои сервисы Music (музыка), TV+ (сериалы и кино) и News+ (пресса) в одну. Источники Bloomberg рассказали, что так компания хочет увеличить общее число платных подписчиков.

Намек на такое объедиения прописан в новых договорах с изданиями, где указано, что подписка на News+ может быть совмещена с другими предложениями, утверждают собеседники агентства. При этом прибыль изданий сократится, так как сейчас они получают половину стоимости подписки, а в общем пакете доля, скорее всего, будет меньше.

Платная подписка на прессу (News+) и сериалы с фильмами (TV+) появилась в сервисах Apple в 2019 году. News+ доступен только в США, Канаде, Великобритании и Австралии. TV+ запустился по всему миру 1 ноября.