Apple удалила приложения для вейперов после смерти 42 курильщиков

Apple удалила из App Store 181 приложение для вейперов, пишет Axios.

«В последнее время эксперты связывают многие случаи легочных заболеваний со смертельными исходами с электронными сигаретами и вейпами. Мы обновили политику App Store, приложения [связанные с вейпингом] недоступны для загрузки», — цитирует Axios сообщение компании, поступившее в редакцию.

Mashable попытался найти в App Store некоторые приложения для вейперов и убедился, что они недоступны.

В App Store никогда не было приложений, через которые можно было бы купить товары для вейпинга. Речь идет о программах, позволяющих управлять вейпом, об играх и приложениях для общения, уточняет Axios.

Центры по контролю заболеваний США (CDC) 13 ноября назвали причиной смерти 42 человек болезнь легких, вызванную курением электронных сигарет. Также CDC связали с вейпами и электронными сигаретами 2172 случая тяжелых заболеваний легких, которые были диагностированы в США с начала лета 2019 года.

У всех пострадавших в легких нашли синтетическую форму витамина Е. Витамин используют в смесях для вейпов, также он содержится во многих продуктах питания и сам по себе не опасен.