Не меньше шести человек пострадали при стрельбе в калифорнийской школе. Подозреваемый задержан

Обновлено. По последним данным, в результате стрельбы пострадали по меньшей мере шесть человек. Подозреваемый задержан, он находится в больнице.

В калифорнийском городе Санта-Кларита (около 50 километров от Лос-Анджелеса) открыли стрельбу в школе. По предварительным данным, ранены пять человек, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Полиция считает, что стрелял один из учеников. Он пока не задержан.

В полиции сообщили, что преступник — мужчина азиатского происхождения. Он был одет в черную одежду. Жителям районов рядом со школой рекомендовано не покидать свои дома.