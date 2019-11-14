Сооснователь «Википедии» запустил соцсеть для борьбы с «бессмысленным кликбейтом» фейсбука

Сооснователь «Википедии» Джимми Уэйлс запустил социальную сеть WT: Social, он рассчитывает, что площадка сможет конкурировать с фейсбуком и твиттером за счет качественного контента. Об этом Уэйлс рассказал Financial Times.

WT: Social будет существовать на пожертвования пользователей, чтобы обойтись без рекламы. По словам Уэйлса, именно реклама — главная проблема соцсетей, которые строят на ней бизнес-модель. В итоге пользователи получают информацию низкого качества, «бессмысленный кликбейт».

Успех Netflix и Spotify Уэйлс считает доказательством готовности пользователей платить за значимый для них контент.

Лента WT: Social обновляется исходя из хронологии постов. В то время как фейсбук формирует ленту, например, с учетом количества лайков и комментариев (точные алгоритмы выдачи, которые задействуют множество факторов, Facebook не раскрывает).

WT: Social работает с октября силами нескольких сотрудников. Число пользователей за месяц приблизилось к 50 тысячам.

Предыдущий проект Уэйлса, WikiTribune, тоже должен был развиваться за счет пожертвований, напоминает Forbes. Особого успеха он не имел. Последний пост на WikiTribune сообщает, что ресурс «переезжает» на WT: Social.