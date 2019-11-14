СК назвал причиной катастрофы «Боинга» в Казани «ошибочные действия» пилотов

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела, возбужденного после авиакомпании «Татарстан» в Казани в ноябре 2013 года.

В СК заявили, что к гибели 50 человек в катастрофе «привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула». Следствие считает, что командир экипажа был допущен к полетам на основании фальсифицированных документов, при этом он «не имел достаточных навыков пилотирования». Уголовное дело в отношении пилотов прекратили в связи с их смертью.

Бывшим сотрудникам авиакомпании «Татарстан» — заместителю гендиректора Валерию Портнову и шеф-пилоту Виктору Фомину — предъявили обвинения в . Бывшего руководителя управления Росавиации в Татарстане Шавката Умарова обвинили в .

Межгосударственный авиационный комитет в 2015 году пришел к выводу, что авиакатастрофа «Боинга-737» в Казани произошла из-за «системных недостатков», приведших к допуску до полета «неподготовленного экипажа».

Авиакомпания «Татарстан» прекратила существование в декабре 2013 года.