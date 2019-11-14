Мэрия Благовещенска из-за стрельбы в колледже на три дня отменила городские развлекательные мероприятия

В Благовещенске, где студент открыл стрельбу в одной из аудиторий Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства, на три дня отменены городские массовые развлекательные мероприятия. Такое решение, сообщает «Интерфакс», приняла мэр города Валентина Калита.

Организаторам других культурно-массовых мероприятий, заявили представители мэрии, также рекомендовано воздержаться от их проведения.

В связи со стрельбой в колледже мэрия провела экстренное совещание, на котором, в частности, управлению образования поручили до конца дня провести ревизию систем безопасности в учебных заведениях. Проверки также проведут в учреждениях дополнительного образования, библиотеках, спортивных школах и других объектах.

Утром 14 ноября 19-летний студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства открыл стрельбу в аудитории. Один человек погиб, трое — получили ранения. Стрелявший покончил с собой. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».

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