Компания Facebook впервые раскрыла данные об удалении контента из инстаграма. За полгода заблокировали больше трех миллионов постов

Компания Facebook представила отчет об удалении контента во втором и третьем квартале 2019 года. В него впервые включены данные про инстаграм.

В общей сложности в апреле-сентябре из инстаграма было удалено не менее 3,3 миллиона постов, нарушающих политику соцсети.

Речь идет о записях, попавших в одну их четырех категорий: суицид и членовредительство (1,7 миллиона удаленных постов), детская нагота и сексуальная эксплуатация детей (1,3 миллиона постов), террористическая пропаганда (240 тысяч постов) и покупка или продажа запрещенных товаров (95,5 тысяч постов). Статистика по другим категориям не представлена.

В отчете отмечается, что в абсолютном большинстве случаев записи были обнаружены и удалены до того, как на них пожаловались пользователи.