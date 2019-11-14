Baza нашла послание студента, который устроил стрельбу в колледже в Благовещенске

Студент, открывший стрельбу в Амурском колледже строительства в Благовещенске, оставил аудиопослание перед тем, как пошел на убийство. Об этом сообщает издание Baza, опубликовавшее запись и ее расшифровку. Подлинность записи не подтверждена.

«Именно эти люди должны были остановить все это. Именно с них спрос. И так было всегда», — говорится в начале записи. О ком идет речь, не уточняется. Студент считает, что «эти люди» не смогли остановить учеников, устроивших стрельбу в американской школе , когда те говорили об убийствах. «Им просто выписали таблетки», — говорит он.

Студент добавил, что его не могли бы остановить полицейские или родители. «Никто бы не смог это остановить из тех, кого будут обвинять по телеку, когда это произойдет. Вот. Поэтому думайте в эту сторону. Еще, конечно, обидно, почему именно я, почему именно здесь, почему именно сейчас», — сказано в записи.

Утром 14 ноября студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске открыл стрельбу в аудитории. Один человек погиб, трое получили ранения, стрелявший покончил с собой. По информации СМИ, стрельбу устроил 19-летний студент Даниил Засорин. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве. В отношении персонала колледжа завели дело о халатности.

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