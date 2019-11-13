Сборная России по футболу отказалась от новой формы Adidas. Из-за перевернутого российского флага на рукавах

Российский футбольный союз (РФС) остался недоволен новой формой Adidas для сборной России, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в РФС.

Форма была представлена 7 ноября. В ней сборная России должна была закончить отборочный раунд чемпионата Европы 2020. Но 12 ноября пресс-служба РФС заявила ТАСС, что футболисты доиграют оставшиеся матчи против Бельгии и Сан-Марино в форме старого образца. Будут ли использовать новую форму после этого, неизвестно.

По словам одного из собеседников «Коммерсанта», новая футбольная форма вызвала негативную реакцию болельщиков; в частности, их не устроило то, что цвета российского флага на рукавах футболок расположены в обратном порядке. Кроме того, критике подверглось качество ткани и крой экипировки.

О том, что новая форма сборной России не понравилась РФС, первым написал телеграм-канал «Мутко против». Он также сообщил, что российские футбольные функционеры рассматривают возможность досрочного разрыва контракта с Adidas.