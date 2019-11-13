Полиция изъяла с выставки петербургского Союза художников плакаты про Путина, коррупцию и пенсионную реформу

Сотрудники полиции изъяли с ежегодной выставки петербургского Союза художников (СПб СХ) шесть плакатов. Среди них были работы, посвященные Владимиру Путину, коррупции, пенсионной реформе и сотрудникам Росгвардии.

Как рассказал «Фонтанке» автор двух из шести изъятых плакатов Юрий Орлов, 9 ноября (через два дня после открытия выставки) руководство СПб СХ сняло плакаты, а позднее сотрудники силовых структур забрали их на экспертизу. Художникам не объяснили, что произошло, утверждает Орлов.

Первый замглавы СПб СХ Петр Конош сказал, что плакаты изъяли полицейские. Причиной стала жалоба одного из посетителей выставки, который счел работы непатриотичными. «У нас должны быть творческие плакаты, а не политические. Если вдруг кого-то наши художники обидели, мы стараемся все сгладить, чтобы не вызывать ни у кого никаких к нам вопросов», — заявил Конош.

Проверка плакатов займет около полутора месяцев, после чего их должны вернуть, уверяет Конош. Он добавил, что из-за случившегося будут объявлены выговоры (кому, не уточняется). Иллюстратор и фотограф Владимир Корольков сообщил «Фонтанке», что в СПб СХ пройдет «собрание по типу „гражданская казнь“, где события в жесткой форме обсудят с причастными».