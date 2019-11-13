Основателя Cirque du Soleil задержали за выращивание марихуаны

Основатель канадской цирковой компании Cirque du Soleil, миллиардер Ги Лалиберте задержан по обвинению в выращивании марихуаны на своем частном острове в Тихом океане.

Как сообщает AFP, 60-летнего Лалиберте задержали, когда он сошел со своего самолета во Французской Полинезии. Затем, как сообщает телеканал Polynesie Premiere, Лалиберте допросили о продаже наркотиков на Таити. 13 ноября он должен предстать перед судом.

Компания канадского антрепренера Lune Rouge заявила, что Ги Лалиберте использовал марихуану исключительно в медицинских и личных целях. Миллиардер отрицает свою причастность к обороту наркотиков.

Ги Лалиберте в 1984 году основал Cirque du Soleil, который стал одной из крупнейших развлекательных компаний в мире. В 2015 году он продал большую часть своей доли в Cirque du Soleil, сохранив за собой 10%. В 2017 году Лалиберте основал компанию Lune Rouge, которая инвестирует в проекты в области искусства, развлечений и технологий. Журнал Forbes оценивает его состояние в один миллиард долларов.