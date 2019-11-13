Председатель комиссии по академической этике ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) Наталья Ерпылева извинилась перед профессором Гасаном Гусейновым. Причиной для извинений стало то, что Гусейнову напрямую не сообщили о рекомендации извиниться за слова о «клоачном» русском языке.

«В обычной практике сотрудники, чьи вопросы рассматриваются на комиссии, обязательно уведомляются о ее решениях. В данном случае этого не произошло, и мы приносим извинения профессору Гусейнову от лица комиссии за эту ситуацию», — сказано в комментарии Ерпылевой на сайте ВШЭ.

В свою очередь преподаватели ВШЭ потребовали отменить решение комиссии по академической этике, заявив, что оно нанесло репутации ВШЭ больший ущерб, чем слова Гусейнова. «По сути, комиссия признала, что сотрудники вузов вообще не имеют права высказываться как частные лица и обязаны всегда учитывать неназванные интересы „своего“ вуза. Это мнение нам представляется нарушающим основополагающие права человека и граждан РФ на свободу слова», — сказано в письме. Подписи под ним поставили 90 преподавателей ВШЭ.

29 октября профессор факультета гуманитарных наук ВШЭ доктор филологии Гасан Гусейнов написал в фейсбуке, что в Москве нельзя найти издания на других языках, «кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна». Это высказывание процитировали многие российские СМИ.

7 ноября комиссия ученого совета ВШЭ по академической этике провела заседание по поводу высказывания Гусейнова и рекомендовала ему извиниться. Профессор отметил, что узнал о решении комиссии через СМИ, и отказался на него «откликаться». В его поддержку выступили правозащитные объединения литераторов Ассоциация «Свободное Слово» и «ПЭН-Москва».