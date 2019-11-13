ФСБ отчиталась об изъятии 440 килограммов наркотиков, которые планировали продавать в 10 регионах России

Федеральная служба безопасности объявила, что ей удалось пресечь деятельность одного из крупнейших подпольных интернет-магазинов по продаже наркотиков.

Семь человек, выполнявших функции межрегиональных и региональных курьеров в интернет-магазине задержаны с поличным при перевозке и сбыте наркотиков.

По данным ЦОС, двое задержанных отвечали в преступной группировке за доставку особо крупных партий (от 150 до 300 килограммов) наркотиков из Москвы и Санкт- Петербурга на территорию крупных населенных пунктов Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, остальные — за оптовый (от 3 до 50 килограммов) сбыт запрещенных веществ на местах.

Изъято 440 килограммов наркотических средств, в том числе МДМА, мефедрон и гашиш, заявил Центр общественных связей ФСБ. «По оценкам специалистов, розничная стоимость изъятых наркотических средств достигает 650 миллионов рублей», — сообщили в ФСБ.

Другие подробности операции, включая дату задержания фигурантов и изъятия наркотиков, спецслужба не уточнила.