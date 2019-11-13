AliExpress раскрыл результаты своей главной распродажи. Покупатели из России за два дня потратили 17 миллиардов рублей

AliExpress Russia впервые раскрыл результаты Всемирного дня шопинга (Дня холостяков) — главной распродажи года на этой китайской торговой онлайн-площадке.

В пресс-релизе, поступившем в «Медузу», говорится, что за два дня — 11 и 12 ноября — более 5 миллионов россиян совершили на AliExpress около 30 миллионов покупок на 17,2 миллиарда рублей. Это рекордный для России результат, сообщили представители онлайн-площадки.

При этом более 15% оборота пришлось на российских продавцов, что также является лучшим результатом за всю историю работы площадки в России.

Самым популярным товаром Всемирного дня шопинга на AliExpress стал iPhone XR. В топ-3 также вошли робот-пылесос iRobot и 50-дюймовый телевизор Skyworth.

Распродажи в День холостяков или во Всемирный день шопинга AliExpress устраивает в России с 2013 года.

В 2019 году продажи по всему миру во время этой акции, отчиталась управляющая AliExpress компания Alibaba, установили рекорд, превысив 38,4 миллиарда долларов

С 2018 года AliExpress в России представляет AliExpress Russia — совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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