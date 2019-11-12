Сбербанк запустит доставку карт на дом

Сбербанк запускает сервис доставки банковских карт на дом клиентам, сообщает «Коммерсант».

В рамках пилотного проекта в некоторых регионах России уже действует доставка перевыпущенных карт — в Москве ее стоимость составляет 500 рублей. По данным источников газеты, с декабря банк начнет в пилотном режиме доставлять клиентам новые карты, а в полном объеме услуга заработает в первом полугодии 2020 года.

Новые карты можно будет заказать через интернет или мобильное приложение, то есть верификация клиента будет производиться банком дистанционно. Сколько будет стоить услуга доставки, пока неизвестно.

Сервисы доставки карт на дом уже имеют многие крупнейшие банки России, в том числе ВТБ, Альфа-банк, «Открытие», Тинькофф-банк, Райффайзенбанк.