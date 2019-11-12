«Гринпис» призвал министерство природных ресурсов запретить одноразовые пакеты, влажные салфетки и трубочки для напитков

Российским властям необходимо принять срочные меры по сокращению и предотвращению загрязнения окружающей среды одноразовыми товарами и упаковкой, говорится в открытом письме «Гринписа» министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину.

В частности, «Гринпис» предлагает запретить производство, продажу и использование пластиковых пакетов, контейнеров и посуды, ватных палочек на пластиковой основе, влажных салфеток, трубочек для напитков, а также палочек для воздушных шаров и конфет.

Правительству, говорится в письме «Гринписа», следует определить и утвердить перечень рекомендуемых к использованию многоразовых товаров, установить целевые показатели по доле многоразовой упаковки на рынке.

Для использования многоразовых товаров, тары и упаковки «Гринпис» предлагает применять меры экономического стимулирования, изменив соответствующим образом законодательство.

В марте 2019 года Европарламент одобрил запрет на производство и продажу на территории ЕС одноразовых изделий из пластика с 2021 года.

Минпромторг РФ в октябре заявлял, что поддерживает идею поэтапного сокращения использования пластика в упаковке. При этом представители министерства указывали, что считают запрет пластиковых пакетов «дополнительным экономическим ограничением для участников рынка».