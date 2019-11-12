Главный редактор Financial Times Лайонел Барбер объявил об отставке. Он руководил газетой 14 лет

Главный редактор газеты Financial Times Лайонел Барбер объявил об отставке. Он сложит полномочия в январе 2020 года.

Во главе редакции Барбера сменит Рула Халаф, сейчас занимающая должность его заместителя.

Барбер возглавлял Financial Times на протяжении 14 лет. В общей сложности он проработал в издании 34 года. О том, что FT начали искать замену Барберу, неофициально сообщалось еще в мае 2019 года.

Financial Times основана в 1888 году. Халаф станет первой женщиной на должности главного редактора издания.

Летом 2019 года Барбер взял большое интервью у президента РФ Владимира Путина. В беседе российский лидер, в частности, заявил о конце эпохи либерализма. Сам Барбер назвал Путина «непростым собеседником».