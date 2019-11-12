ЕСПЧ присудил 25 тысяч евро россиянке, которой в девять лет пришлось увидеть жестокое задержание ее отца

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию заплатить 25 тысяч евро жительнице Краснодарского края, отца которой в ее присутствии избили силовики. Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Как следует из документа, в 2008 году сотрудники ФСБ и ФСКН задержали полицейского из Апшеронска по делу о продаже марихуаны. Сотрудник МВД забирал девятилетнюю дочь из школы, когда к нему подошли несколько человек, повалили на землю и начали бить.

Увидев это, девочка выскочила из автомобиля, куда ее усадил отец, начала кричать. Один из силовиков крикнул ей: «Закрой рот и сядь в машину!», а затем не давал девочке выйти из автомобиля, удерживая дверь снаружи. Девочке удалось убежать домой, когда мужчина отошел от машины.

После инцидента у девочки начались панические атаки, она стала хуже учиться, врачи диагностировали несколько заболеваний, вызванных травмирующей ситуацией, говорится в решении ЕСПЧ.

Суд постановил, что власти РФ нарушили Европейскую конвенцию о правах человека, не предотвратив жестокое обращение с ребенком и отказавшись завести уголовное дело по жалобе на действия силовиков.

Уголовное дело в отношении отца девочки закрыли в 2009 году из-за незаконного задержания и добытых неправомерным путем доказательств.