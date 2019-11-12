Бастрыкин поручил проверить старые обвинения против историка, арестованного за убийство студентки

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил петербургскому главному следственному управлению «проверить сведения, озвученные некоторыми СМИ, об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки» в рамках уголовного дела против историка Олега Соколова.

В пресс-релизе СК не уточняется, о каких обвинениях идет речь, но, судя по всему, имеется в виду заявление в полицию, написанное в 2008 году студенткой, которая обвиняла Соколова в избиении.

Бастрыкин также отправил в Петербург специалистов криминалистического центра СК.

9 ноября в Петербурге был задержан доцент СПбГУ Олег Соколов, в его рюкзаке обнаружили две отпиленные женские руки. Затем историк признался, что убил и расчленил свою бывшую студентку Анастасию Ещенко, с которой вместе жил.

Что он сказал в суде «Девушка, которая казалась мне идеальным созданием, превратилась в чудовище из страшной сказки» В Петербурге арестовали историка Олега Соколова. Он признался в убийстве бывшей студентки