Миллиардер Владимир Лисин оказался крупнейшим в России плательщиком налога с прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК), выяснило РБК. Владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) обеспечил до 75% всех поступлений этого налога в бюджетную систему.

Лисин платит НДФЛ с прибыли кипрского офшора Fletcher Group Holdings в Липецке, где он прописан.

За девять месяцев 2019 года в областной бюджет поступило 1,08 миллиарда рублей в виде налога с прибыли КИК. Почти все налоговые поступления в региональный бюджет по этой статье обеспечивает Владимир Лисин, сообщил РБК источник, близкий к Fletcher Group.

Всего в России в январе-августе 2019 года было выплачено около 1,5 миллиарда рублей налога на прибыль контролируемых иностранных компаний, приводит издание статистику ФНС.

Закон о деофшоризации, который обязывает налоговых резидентов РФ отчитываться о «контролируемых иностранных компаниях» и платить налог с их нераспределенной прибыли, был принят в конце 2014 года. Его инициатором был президент Владимир Путин.

Доходная часть бюджета Липецкой области на 2019 год была запланирована в размере 60,7 миллиардов рублей, расходная — в 69,6 миллиарда рублей.

Журнал Forbes оценивает состояние Владимира Лисина в 21,3 миллиарда долларов, считая его вторым богатейшим бизнесменом России.