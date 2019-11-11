В Петербурге полицейские во второй раз пришли на феминистский фестиваль «Ребра Евы». И пообещали делать это каждый день
Полицейские пришли в театральное пространство «Скороход» в Петербурге, где проходит фестиваль феминистского искусства «Ребра Евы». Об этом «Фонтанке» сообщила соосновательница фестиваля Леда Гарина.
Сотрудники полиции заявили, что будут контролировать присутствие на фестивале несовершеннолетних. «Они вызвали представителей дирекции площадки, выдали предписание проверять документы у посетителей и предупредили, что будут каждый день приходить», — заявила Гарина.
Полиция уже приходила на фестиваль 10 ноября. У Гариной спрашивали про его репертуар и попросили показать договор аренды помещения. Правозащитница Варвара Михайлова сообщила «Медиазоне», что приход полицейских был связан с жалобой петербургского активиста Тимура Булатова (Исаева), который борется с гомосексуалами.
«Мы опасаемся провокаций и реально будем контролировать паспорта у всех входящих. Но это очень печально. Потому что дети сталкиваются с сексуальным насилием и тем, что их не содержат отцы, гораздо раньше, чем им исполняется 18 лет, а говорить об этом им нельзя», — говорит Леда Гарина.