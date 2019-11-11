В Петербурге полицейские во второй раз пришли на феминистский фестиваль «Ребра Евы». И пообещали делать это каждый день

Полицейские пришли в театральное пространство «Скороход» в Петербурге, где проходит фестиваль феминистского искусства . Об этом «Фонтанке» сообщила соосновательница фестиваля Леда Гарина.

Сотрудники полиции заявили, что будут контролировать присутствие на фестивале несовершеннолетних. «Они вызвали представителей дирекции площадки, выдали предписание проверять документы у посетителей и предупредили, что будут каждый день приходить», — заявила Гарина.

Полиция уже приходила на фестиваль 10 ноября. У Гариной спрашивали про его репертуар и попросили показать договор аренды помещения. Правозащитница Варвара Михайлова сообщила «Медиазоне», что приход полицейских был связан с жалобой петербургского активиста (Исаева), который борется с гомосексуалами.