В Москве умер клубный промоутер Павел Пичугин по прозвищу Паша Фейсконтроль

В Москве в возрасте 38 лет умер клубный промоутер Павел Пичугин по прозвищу Паша Фейсконтроль. Эту информацию телеканалу «Звезда» подтвердил друг и коллега Пичугина DJ Smash (настоящее имя — Андрей Ширман).

«Звезда» и РЕН ТВ сообщили, что Пичугин умер от остановки сердца. Но его друг МС Дима Еж (настоящее имя —Дмитрий Ежиков) не подтвердил эту информацию.

«Пытаемся разобраться, как все происходило. Но точно он нигде не тусовался, не гулял. Он был дома, один. Стало плохо, вызвал скорую. Скорая, говорят, не доехала. Пока нельзя еще точно ничего сказать, но врачи говорили „Подозрение на тромбоз“, потому что у него недавно была операция на колене», — рассказал Ежиков каналу «360».

Павел Пичугин в 2000-х годах контролировал вход в самые дорогие клубы Москвы и был известен своими жесткими требованиями к внешнему виду гостей. Группа «Дискотека Авария» и DJ Smash посвятили ему песню под названием «Паша Face Control». Пичугин также упоминался к книгах «Духless» Сергея Минаева и в романе «Идеаль» Фредерика Бегбедера.