Президент Боливии заявил о попытке госпереворота в стране

Президент Боливии Эво Моралес сообщил в твиттере о попытке государственного переворота в стране.

Переворот, по словам Моралеса, инициировали группировки, «действующие против конституционного порядка».

В Боливии третью неделю продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, прошедших 20 октября. На них победил Эво Моралес. Его основной соперник на выборах Карлос Меса не признал итоги голосования. 8 ноября к протестам, по сообщениям СМИ, присоединились полицейские.

Эво Моралес возглавляет Боливию, начиная с 2006 года.