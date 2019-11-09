Чубайс в фильме «Гибель империи» назвал «идиотами» тех граждан СССР, кто верил власти. Спустя шесть лет он заявил, что фразу вырвали из контекста

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что автор документального фильма «Гибель империи» Алексей Пивоваров вырвал из контекста его слова о гражданах СССР, сообщает РИА Новости.

«Это передергивание фактов, фраза вырвана из контекста из фильма шестилетней давности», — сказал Чубайс через своего представителя после того, как его высказывание процитировали СМИ.

7 ноября в ютьюб-канале «Редакция» журналист Алексей Пивоваров опубликовал фильм «Гибель империи», вышедший в 2013 году на НТВ. В фильме Чубайс, говоря о временах Леонида Брежнева, сказал: «К этому моменту вся страна, за исключением нескольких сотен тысяч идиотов, понимала, что она выстроена на лжи».

«Гибель империи». Фильм Алексея Пивоварова с предисловием автора / Редакция Редакция

Алексей Пивоваров, комментируя сообщения СМИ, процитировавших высказывание Чубайса об «идиотах», сказал, что «не перестает удивляться природе инфошума». «Шесть лет назад этот фильм прошел по федеральному каналу и все было тихо», — написал Пивоваров в фейсбуке.