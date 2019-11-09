Бывший мэр Истры скрылся от следствия после задержания. Его объявили в федеральный розыск

МВД России объявило бывшего мэра подмосковной Истры в федеральный розыск. Об этом сообщают ТАСС и РБК со ссылкой на источники. В базе разыскиваемых МВД этой информации пока нет.

Вихарев скрылся от следствия после задержания, утверждает собеседник ТАСС. Вместе с ним в розыск объявили Алексея Деньгина, которого СМИ называли бизнес-партнером Вихарева. Их подозревают в мошенничестве и легализации денежных средств, сказано в ориентировке полиции, на которую ссылается ТАСС.

Ранее сообщалось, что Андрея Вихарева задержали 7 ноября по подозрению в должностных преступлениях. В его доме и администрации Истры прошли обыски. По данным РБК, после задержания Вихарев находился под подпиской о невыезде.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в 2018 году назвал Вихарева «одним из наиболее эффективных руководителей органов местного самоуправления Московской области».

Авторы нескольких расследований, опубликованных после «Уральских авиалиний» в Жуковском, связывали Вихарева с владельцем свалки, из-за птиц с которой, возможно, потерпел крушение авиалайнер. Структуры Вихарева также связывали с несколькими крупными банкротствами строительных проектов в Подмосковье, из-за чего тысячи дольщиков остались без жилья.