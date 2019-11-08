В ХМАО чиновникам запретили лайкать посты с критикой власти

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) Наталья Комарова запретила чиновникам публиковать в соцсетях записи с критикой власти и лайкать такие сообщения. Такие изменения внесены в Кодекс этики и поведения чиновников региона.

Государственным служащим запретили публиковать и поддерживать тексты, фото, видео и аудиозаписи, «содержащие критику существующего конституционного строя, институтов публичной власти, а также порочащие честь и достоинство человека, чувства граждан».

Также чиновникам запретили вступать в группы, где публикуют такие материалы, и материться в соцсетях.

Как сообщал в сентябре Znak.com, глава Югры потребовала, чтобы высокопоставленные чиновники региона к 1 октября завели аккаунты в «Одноклассниках», «ВКонтакте», Facebook, Twitter и Instagram.

С 2016 года в России государственные и муниципальные служащие должны отчитываться перед руководством о своих аккаунтах в соцсетях. Действующие чиновники и те, кто претендует на госслужбу, должны предоставлять адреса всех страниц, где они публиковали личную информацию. За нарушение этого требования предусмотрено наказание вплоть до увольнения.