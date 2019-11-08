Суд в Лондоне отклонил иск Натальи Потаниной. Она пыталась получить от бывшего мужа шесть миллиардов долларов

Высокий суд Лондона отклонил иск Натальи Потаниной о взыскании с ее бывшего мужа Владимира Потанина более 6 миллиардов долларов, трети его состояния, сообщает The Daily Mail и РБК со ссылкой на Bloomberg.

Потанина заявляла, что получила при разводе 41,5 миллиона долларов, хотя заслуживает значительно большей суммы за ее вклад в бизнес бывшего мужа. Также она обвиняла Потанина в том, что он скрыл значительную часть своего состояния в офшорах, чтобы снизить выплаты при разводе.

Судья Джонатан Коэн, рассмотрев иск, пришел к выводу, что Потанина получила при разводе почти в два раза больше, чем она утверждает, — 84 миллиона долларов. Кроме того, после расторжения брака бывший муж выделил 7,3 миллиона долларов на расходы на детей. Таким образом, претензии бывшей жены Потанина на треть его состояния суд счел необоснованными.

Если бы Наталье Потаниной удалось отсудить у бывшего супруга 6 миллиардов долларов, отмечает The Daily Mail, речь бы шла о самой большой компенсации в истории британских бракоразводных процессов.

В решении, вынесенном судьей Коэном, содержатся некоторые детали распада брака, рассказанные Потаниной, пишет британская газета. «17 ноября 2013 года после обычного семейного ужина, сказал, что наш брак окончен… и мой мир распался на части. Мы были вместе с 17 лет, мы были женаты 30 лет. До этого момента я считала, что у нас крепкий и счастливый брак. С того вечера я H не видела».

Бывших супругов в Высоком суде Лондона представляли самые известные британские адвокаты. Адвокатом Владимира Потанина была Фиона Шеклетон, участвововавшая в бракоразводных процессах принца Чарльза и леди Дианы, а также Пола Маккартни и Хизер Миллз.

Владимир Потанин — глава холдинга «Интеррос», совладелец «Норильского никеля». В списке миллиардеров, который составляет российский Forbes, Потанин занимает шестое место.

Владимир и Наталия Потанины развелись в феврале 2014 года после 31 года брака. В заявлении о разводе Потанин указывал, что брак фактически распался в 2007 году

Наталья Потанина ранее безуспешно пыталась взыскать с бывшего мужа 215 миллиардов рублей в российских судах.