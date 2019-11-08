Минюст не успевает выполнить поручение Медведева об отмене 20 тысяч советских правовых актов. Некоторые документы не могут найти

Минюст не успеет в срок подготовить проект постановления правительства об отмене более 20 тысяч нормативно-правовых актов времен СССР. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо Минюста в правительство, основные тезисы которого подтвердили два источника.

Минюст должен подготовить постановление к 15 ноября, но успеет сделать это не раньше 20 декабря, говорится в письме ведомства.

Отсрочка связана с тем, что сотрудники Минюста вручную проверяют все акты и анализируют предложения ведомств об отмене или сохранении отдельных норм. Кроме того, трети правительственных актов СССР нет в правовых базах, а некоторые документы существуют только в виде ссылок в других актах, найти их отдельно невозможно.

В сентябре премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минюсту подготовить поставление об отмене советских правовых актов в рамках .

Согласно поручению Медведева, постановление должно вступить в силу с 1 февраля 2020 года. С его помощью власти признают недействующими 20 400 правовых актов СССР и РСФСР, принятых в 1917-1991 годах.