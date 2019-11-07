Журналисту «Росбалта» предъявили заочное обвинение в клевете на Алишера Усманова. Он объявлен в международный розыск

Полиция заочно предъявила обвинения в клевете и вымогательстве журналисту «Росбалта» Александру Швареву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвокатов Шварева.

Журналиста, находящегося на лечении в Латвии, также объявили в международный розыск. Суд 11 ноября рассмотрит ходатайство о его заочном аресте.

Следствие полагает, что Шварев распространил заведомо ложные сведения о бизнесмене Алишере Усманове, порочащие его честь и достоинство, а также подрывающие его репутацию.

В апреле обыски в рамках расследования дела о клевете на Усманова проходили в московской редакции «Росбалта»: следователи изъяли компьютеры, на которых хранилась информация про . За полгода до этого Усманов через суд добился удаления с сайта Russian Criminal трех статей о своих предполагаемых связях с этим преступником.