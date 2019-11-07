«Яндекс» показал робота-курьера

«Яндекс» начал тестировать робота для перевозки небольших грузов, сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в «Медузу».

Похожий на тележку «Яндекс.Ровер» может ездить по тротуарам со скоростью пешехода, пока что его используют только внутри компании. Робот доставляет документы от дверей штаб-квартиры «Яндекса» до автобуса, который развозит бумаги по другим офисам компании.

Introducing Yandex.Rover delivery robot Яндекс.Такси

Робот умеет распознавать окружающие объекты, планировать маршрут, объезжать препятствия и пропускать пешеходов и животных. Как уточнили в «Яндексе», ровер можно будет использовать в работе сервисов «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка», а также для доставки заказов интернет-магазина «Беру».

При создании робота-курьера «Яндекс» использовал свои наработки для беспилотных автомобилей.