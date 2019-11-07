В Якутии пилот пустил пассажирку за штурвал Ан-24. СК завел уголовное дело

В Якутии завели уголовное дело после того, как пилот авиакомпании «ИрАэро» во время полета пустил пассажирку за штурвал Ан-24. Об этом сообщает Восточно-Сибирское управление на транспорте СК РФ.

По данным СК, инцидент произошел 31 августа 2019 года во время рейса Якутск-Саккырыыр — Якутск, на борту самолета находились пассажиры.

Видеозапись разошлась по соцсетям в начале ноября. Изначально видео опубликовала, по всей видимости, сама пассажирка в своем инстаграме, из которого на момент публикации новости были удалены все посты, а сам аккаунт спрятан под замок.

Дело завели по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК).