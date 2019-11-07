Улице в Канзас-Сити присвоили имя Мартина Лютера Кинга. Жители возмутились, переименование отменили

В январе в Канзас-Сити, штат Миссури, городской совет решил присвоить бульвару Пасео имя Мартина Лютера Кинга — борца за права афроамериканцев.

Улица, получившая имя Мартина Лютера Кинга, расположена в районе, в основном заселенном афроамериканцами. Однако жителей новое название не устроило. Они, в частности, указали, что городской совет, принимая решение о переименовании, не поинтересовался мнением домовладельцев. Также противники переименования заявляли, что Пасео — историческое название, которое необходимо сохранить, а память Мартина Лютера Кинга надо увековечить каким-то другим образом.

Противникам переименования удалось вынести вопрос о названии улицы на референдум. Голосование прошло в начале ноября. Около 70% участников референдума высказались за возвращение старого названия.

Теперь властям города предстоит снова менять указатели.

Канзас-Сити — единственный крупный американский город, в котором нет улицы, носящей имя Мартина Лютера Кинга. Всего в США 955 улиц носят имя борца за права афроамериканцев.