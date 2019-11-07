Преступники вернули интернату в Ингушетии угнанный автомобиль

Интернату в ингушском селе Троицкое вернули угнанный автомобиль после сюжета телеканала «Ингушетия», сообщает «Интерфакс».

Lada Granta, которую интернату два года назад подарил депутат Госдумы Алихан Харсиев, угнали 1 ноября.

Сюжет «Ингушетии», в котором рассказывалось об угоне, вышел 5 ноября, в ночь на 7 ноября брату директора интерната Хамзата Мальсагова подбросили записку, в которой было сказано, где искать машину.

Возвращение угнанного автомобиля. ingushetiya tv

Депутат Харсиев, узнав об угоне, подарил интернату такую же «Ладу», теперь у учреждения два автомобиля.