Преступники вернули интернату в Ингушетии угнанный автомобиль
Источник: Интерфакс
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Интернату в ингушском селе Троицкое вернули угнанный автомобиль после сюжета телеканала «Ингушетия», сообщает «Интерфакс».
Lada Granta, которую интернату два года назад подарил депутат Госдумы Алихан Харсиев, угнали 1 ноября.
Сюжет «Ингушетии», в котором рассказывалось об угоне, вышел 5 ноября, в ночь на 7 ноября брату директора интерната Хамзата Мальсагова подбросили записку, в которой было сказано, где искать машину.
Депутат Харсиев, узнав об угоне, подарил интернату такую же «Ладу», теперь у учреждения два автомобиля.
«Видимо, узнав, кому принадлежит угнанный им автотранспорт, в преступнике пробудилась совесть и он не смог покуситься на имущество и без того обездоленных людей», — считает Мальсагов.